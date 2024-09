Nore Neset idrettslag i Bjørnafjorden har fått fire millionar kroner til ny kunstgrasbane. For to veker blei banen deira øydelagd av voldsomme vindkast, og idrettslaget var ikkje forsikra mot slikt.

No har Fana Sparebank gitt pengar til ny bane. Dagleg leiar i idrettslaget, Eirik André Hesthamar, seier i ei pressemelding at dei er svært glade for støtta.