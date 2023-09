Granskar ikkje Florø-ulukka

Havarikommisjonen kjem ikkje til å granske trafikkulukka i Florø, der tre menneske omkom. Med mindre at det dukkar opp nye opplysningar, kjem vi ikkje til å sette gang undersøkingar, seier avdelingsdirektør Ingvild Ytrehus i Havarikommisjonen. Årsaka er at kommisjonen meiner det er liten sjanse for at ei undersøking vil gi sikkerheitsgevinst og læringspotensial.