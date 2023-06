Gondol-planar kan føre til «kannibalisering»

På Skei i Jølster i Vestland for nokre dagar sidan:

I det varme sommarvêret har folk trekt inn i ein konferansesal for å høyre om planane om eit storstilt gondolprosjekt.

Initiativtakarane håper å bygge banen opp til det 1500 meter høge Tverrfjellet – som vil gje utsikt over mektige Jostedalsbreen. Kostnaden er berekna til ein stad mellom 300 og 500 millionar kroner.

– Det blir eit fyrtårn og eit landemerke internasjonalt, seier ein av initiativtakarane, Steinar Dvergsdal.

Prosjektet er eit av fleire gondolprosjekt som kan kome i løpet av dei neste åra.

I reiselivsbygda Flåm i Aurland kommune er det konkrete planar om å bygge gondolbane.

Liknande planar finst i Narvik, Sula og Sauda, sjølv om Statsforvaltaren nyleg sa nei til delar av prosjektet.

Også i Odda jobbar utbyggarane med å justere planane etter at Statsforvaltaren sa nei.

Frå før finst det gondolar mellom anna i Loen, Åndalsnes, Voss og Tromsø.

I Odda er det planar om ei gondolbane frå sentrum og opp dei 1400 høgdemetrane til Rossnos. Illustrasjon: REIULF RAMSTAD ARKITEKTER

Mettingspunkt

Ved fleire av prosjekta har Menon Economics, på oppdrag, utarbeida såkalla ringverknadsanalyse. Både i Jølster og i Sula meiner selskapet at gondolar vil skape vekst og fleire nye arbeidsplassar.

No seier likevel Erik Jakobsen, partnar og styreleiar, at det finst ei grense for kor mange nye prosjekt som bør sjå dagens lys.

– Ein eller annan stad er det eit mettingspunkt.

Erik Jakobsen er partnar og styreleiar i Menon Economics Foto: Menon Economics

Dagleg leiar for Loen Skylift, Richard Grov, reiste spørsmålet allereie for tre år sidan, ved starten av pandemien.

I eit intervju med Teknisk Ukeblad åtvara han mot overetablering.

– Blir det for mange prosjekt og mykje protestar, vil det skape negativitet som kan råke alle. Ingen er tent med ei hovudlaus satsing.

Til NRK i dag seier han at han ikkje vil kommentere ytterlegare og viser til at «eg verken kan eller ønsker å uttale meg i ei sak som er vinkla inn mot eventuelle nyetableringar innan Loen Skylift sitt verkeområde».

Dagleg leiar i Loen Skylift har tidlegare åtvara mot overetablering av gondolprosjekt. I dag ønsker han ikkje å utdjupe utsegna. Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

– Det er opplagt at han har eit poeng, seier Erik Jakobsen i Menon.

Han seier at det framleis er rom for å bygge fleire gondolprosjekt, men at det på eit tidspunkt kan få negative følgjer på eit par viktige område:

Dersom det blir for mange prosjekt i forhold til etterspurnaden, så kan det føre til auka konkurranse og redusert trafikk for kvar av dei.

Dersom det blir auka negativt fokus knytt til naturinngrep, slik at gondolar og taubaner generelt får dårlegare omdømme, så vil det også råke alle.

Tøffare konkurranse

Han meiner likevel det er vanskeleg å berekne når den såkalla «kannibalisme»-effekten oppstår, det vil seie at dei ulike prosjekta et av kvarandre sitt kundegrunnlag – mellom anna fordi at gondolane i seg sjølv vil trekke til seg fleire turistar.

– Men jo nærare gondolane ligg, og jo likare produkt dei har, jo sterkare vil «kannibalisme-effekten» vere.

Skulle til dømes både prosjektet i Jølster og Flåm bli realiserte, i tillegg til Loen som allereie eksisterer, vil det vere tre gondolar i Sogn og Fjordane-området.

– Det vil openbert bli ein konkurranse mellom dei tre, men samstundes kan det auke attraksjonsverdien til regionen som heilskap.

Slik ser utsikta ut frå toppen av Tverrfjellet, dersom gondolprosjektet i Jølster blir realisert. Foto: Torje Bjellaas / NRK

Sigbjørn L. Tveteraas er professor i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger, og har studert økonomi i reiselivet.

Han er samd i at det finst eit mettingspunkt med tanke på kor mange gondolar som er økonomisk lønnsame, og at ein no byrjar å kome i eit terreng «der ein slåst om marknadsandelar».

– Eg ville vore meir kritisk til lønsemdsanalysar på dei siste prosjekta, samanlikna med dei første.

Han grunngir det med at dei siste som etablerer seg må trekke til seg kundar frå dei eksisterande tilboda, og dermed må tilby lågare pris eller pakkar som gir meir valuta for pengane.

Det vil igjen påverke lønsemda i prosjekta, meiner han.

Ved toppstasjonen til gondolen ved Rundehornet på Sulafjellet, 725 meter over havet, vil det komme restaurant og terrassar, om prosjektet blir ein realitet. Foto: Snøhetta/ Sula gondol

Stor tru på suksess

I Jølster har selskapet som står bak prosjektet uansett stor tru på lønnsemd.

Jostedalsbreen AS førespeglar at det vil bli over 100.000 besøkande i året og 90 varige arbeidsplassar til regionen.

Steinar Dvergsdal seier tilbodet vil gi heilt nye grupper tilgang til spektakulære naturopplevingar.

Men saka er enno ikkje avgjort.

Ida Juklestad frå Jølster, som var til stades på folkemøtet, seier ho vil halde fram med å kjempe mot planane. Ho og fleire andre har nyleg oppretta ei facebookgruppe for å vise motstand.

– Når eg køyrer til Skei så ser eg rett inn på Tverrfjellet, og det er noko av det finaste. Visuelt sett så seier dei at dette ikkje skal bli stygt, men eg er redd for at dette vil øydelegge.