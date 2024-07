Golfa seg til eliten

Herrelaget til Sunnfjord golfklubb er klare for elitedivisjonen. Det skjedde under helgas lag-NM for 1. divisjon i Kristiansand. Laget kjempa ein tett kamp med Fana om andreplassen, og sikra opprykket saman med Gamle Fredrikstad som vann divisjonen.