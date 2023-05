Godt nytt om 17.mai-vêret

Nasjonaldagen er ei veke unna og Meteorologisk institutt kjem no med godt nytt for oss på Vestlandet. No er det nemleg berre 10–20 prosent sjanse for nedbør i vår del av landet. Ifølge meteorologane er det Vestland og Trøndelag som per no har størst sjanse for opphaldsvêr. Men 17-mai-vêret er visstnok ei nøtt i år, melder Meteorologane..