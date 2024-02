Godkjenner steinbrot-planar i Bremanger

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for eit nytt steinbrot på Aksla i Bremanger kommune.

Riksantikvaren og Statsforvaltaren i Vestland har tidlegare reist motsegn mot planane fordi dei mellom anna fryktar at det verna helleristingsfeltet Vingen skal bli forringa.

Departementet legg vekt på at omfanget av uttaksområdet og storleiken på utskipingskaia er vesentleg redusert gjennom planprosessen. Det er òg gitt føresegner for å avgrense dei negative miljøverknadene.

Departementet vurderer at samfunnsnytta ved gjennomføring av planen er stor, og at med dei endringane som er gjort i planen så vil konsekvensane for landskap og naturmangfald vere akseptable.