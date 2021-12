Tidlegare i vinter vart to stillingar lyst ut i Gloppen kommune i Nordfjord. To toppjobbar som høvesvis kultursjef og sjef for berekraft.

Men sjølve utlysinga var av det introverte slaget. Ho vart aldri kringkasta, og berre sendt til dei som allereie jobba i kommunen.

Søknadsbunken vart tilsvarande – det var berre éin søkar på kvar av stillingane.

Til lokalavisa Firda Tidend forklarar kommunedirektør Anders Skipenes at «dårleg økonomi» er årsaka til den lågmælte utlysinga.

– Ei intern tilsetjing er langt å føretrekke framfor å bruke ein million i årslønn på å få ein ny person inn, seier han.

Gloppen kommune er i dag på ROBEK-lista, som er ein oversikt over kommunar som er i økonomisk ubalanse.

– Sperrer for gode eksterne kandidatar

– Om økonomi er den einaste grunngjevinga, så er den ganske enkelt ikkje haldbar, seier jusprofessor Jan Fridtjof Bernt, som er ekspert i kommunalrett, til Firda.

Han viser til «kvalifikasjonsprinsippet», som seier at det er den best kvalifiserte søkaren som skal få jobben, og at andre omsyn ikkje skal spele inn.

Kvalifikasjonsprinsippet ein del av statsansatteloven, som elles seier at ledige stillingar skal lysast offentleg, «med mindre anna er fastsett».

– Ved å la vere å lyse ut stillingane sperrer du for moglegheita for gode, eksterne kandidatar. Det blir særleg alvorleg når det er to toppleiarstillingar det er snakk om, seier Maren Skåden, som har vore fagleiar i kommunalrett hos Fylkesmannen i Rogaland.

Ho legg til:

– Kva kommunen kan betale i lønn for stillingane er eit anna spørsmål og bør ikkje brukast som unnskyldning for ikkje å lyse ut stillingane.

Gjeld også kommunalt tilsette

I kommunal sektor er kravet om å lyse ut stillingar ikkje like strengt, men sivilombodsmannen har presisert at kvalifikasjonsprinsippet også gjeld for kommunalt tilsette.

– Den best kvalifiserte skal ha jobben. Derfor skal ledige stillingar som hovudregel lysast ut offentleg, seier sivilombod Hanne Harlem.

Harlem presiserer at ho ikkje har undersøkt den konkrete saka i Gloppen, og at ho difor uttalar seg på generelt grunnlag.

REGEL: – Prinsippet i offentleg sektor er at den best kvalifiserte skal ha jobben, seier sivilombod Hanne Harlem. Foto: Sivilombudsmannen

Manglar kjennskap til regelverket

Tilsettingssaker er blant områda der Sivilombodet får inn flest klager, og dei siste åra har dei kritisert fleire norske kommunar for slurv og manglande kjennskap til regelverket.

I 2016 fekk Sarpsborg kommune kritikk for at dei ikkje lyste ut stillingane som teknisk kommunesjef og kommunesjef for oppvekst.

Korkje kvalifikasjonsprinsippet eller likskapsprinsippet var overhalde, konkluderte sivilombodsmannen, som granska saka:

– Vi føreset at kommunen merker seg merknadane i denne fråsegna, og innrettar framtidige tilsettingsprosessar etter disse, skrev dei.

I 2019 kritiserte Sivilombodet «kommune x» for å ikkje ha lyst ut tre deltidsstillingar som assisterande rektor.

Gloppen kommune svarer Ekspandér faktaboks Kommunedirektør Anders Skipenes – Kommunedirektøren i Gloppen handlar på eit utvitydig budsjettvedtak frå kommunestyret om å ta ned driftskostnadene for å attvinne økonomisk handlefridom etter at kommunen tidlegare i år kom inn i ROBEK. Ideelt sett skulle kommunedirektøren gjerne sett at kommunen kunne utlyst stillingane eksternt for å kunne få eit breiare søkjargrunnlag, men i ein situasjon der kostnadene skal ned, går reknestykket ikkje opp dersom ein ikkje løyser organisatoriske behov internt. Dette skjer i Gloppen no, og med dei noverande økonomiske rammene for kommunane, vil det same også skje i fleire kommunar framover. Kommunedirektøren må halde seg til den økonomiske kvardagen vi som kommune står midt oppe i. Prosessen har på førehand vore tema mellom kommunedirektøren og dei tillitsvalde for alle arbeidstakarorganisasjonane i Gloppen kommune, og partane har vore samde om korleis dette skulle løysast. Ordførar Leidulf Gloppestad (Sp) – Kommunedirektøren fekk ei bestilling til økonomiplanen frå kommunestyret i fjor (2020) om å ta ned kostnad i sentraladministrasjonen med 2,3 mill. kroner. Slik eg ser det er dette eit av dei grep kommunedirektøren vil ta for å kome denne bestillinga i møte.

– Det kan vere unntak

Tor Allstrin er direktør for KS-advokatane og understrekar at han uttaler seg på generelt grunnlag:

– Du finn ikkje den best kvalifiserte kandidaten utan å lyse ut.

Han legg til:

– Men det kan vere unntak. Om det for eksempel er ei omorganisering som gjer at stillingar vert borte, kan det vere ei plikt for kommunedirektøren å tilby «ledige stillingar» før ekstern utlysing.