Glatte vegar i bergensområdet

Det blir meldt om mange glatte vegar i og rundt Bergen.

– Det kom noko nedbør for ein liten halvtime sidan. Det har tydelegvis ført til at det har blitt glatt fleire stader rundt i Bergen, seier Ken Ove Holm i Vegtrafikksentralen vest. Han opplyser at dei melder frå til drift, slik at dei kan vurdera om dei skal senda ut at bilane for å få salta.

Det blir også meldt om liknande tilstandar i Bremanger og Svelgen.