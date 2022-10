Glatte køyreforhold – bil av vegen i Kinn

Ein bil med to personar var involvert i ei trafikkulykke på Magnhildskarvegen mellom Florø og Svelgen kl. 00.41. Ein person vart sendt til legevakt for sjekk. Politiet mistenker at glatte køyreforhold var ei medverkande årsak til ulykka. Politiet åtvarar mot glatt vegbane på Riksveg 5 mellom Førde og Florø.