Siste: Strøbil er på veg og ein reknar med at vegen kan opnast klokka 1830.

Riksveg 52 er ein av dei mest trafikkerte fjellovergangane i Noreg og ein heilt sentral veg mellom aust og vest i Sør-Noreg.

Men torsdag kveld er det bom stopp.

– Kaotisk er nok det rette ordet, sa vakthavande i Statens vegvesen, Ketil Molvær, til NRK i ettermiddag.

I dei bratte bakkane frå Borlaug i Lærdalsdalen og oppover mot fjellet står bilane på rekke og rad no og ventar på hjelp.

– Siste meldinga er det at 20-25 vogntog på veg opp frå Borlaug. Står pynteleg på rekke og rad. Eg trur mange av dei vil få problem med å dra i gang igjen, seier Molvær.

Han legg til:

– Vi får sjå det litt an, dette vil ta tid å løyse opp i. Vi tilrår alle å køyre E16 over Filefjell no dei næraste timane, seier Molvær.

NRK sin fotograf på staden, melder at det har byrja å samle seg kø ved Borlaugkrysset, trass i at det er mogleg å køyre via Filefjell.

På dei andre fjellovergangane i Sør-Noreg blir det meldt om fare for glatte parti. Dette gjeld blant anna riksveg 7 over Hardangervidda og E134 over Haukelifjell.