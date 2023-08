Glad for at sikta politikar har lagt korta på bordet

Ein Ap-politikar i Vestland er sikta for seksuell omgang med mindreårige mellom 14 og 16 år. Han har erkjent straffskuld, og har ikkje lenger verv i partiet. Den fornærma i saka er glad for at den sikta har lagt korta på bordet.

– Dette har vore ei tung tid for den fornærma. Samstundes er han letta over at sikta har erkjent straffskuld. Han håpar no at politiet gjev etterforskinga prioritet slik at han kan leggja saka bak seg, seier bistandsadvokaten.