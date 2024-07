Gjer nytt forsøk på Store Skagastølstind

Tre klatrar gjer eit nytt forsøk på å ta seg fram til dei to som er skårfaste på Store Skagastølstind i Luster. Dei to, ein mann i 60-åra og ei kvinne i 50-åra, har overnatta i svært dårleg vêr i natt. Forholda er framleis krevjande, opplyser politiet. Redningshelikopteret ek seg også så nærme som mogleg for å vere standby i tilfelle vêret tillèt å gå opp.