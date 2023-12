Gjenstår fortsatt flere timer før Bergensbanen kan gå som normalt

Det vil ta minst fem timer før togene kan kjøre igjen på Bergensbanen. Det opplyser pressevakt i Bane Nor til NRK.

– Vi har nå begynt å rydde for snø der raset gikk, og er på plass med mannskap og hjullaster. Vi beregner at dette tar omtrent fire timer å rydde opp, sier Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Deretter må strekningen Hallingskeid - Myrdal brøytes med brøytetog.

– Dette vil ta ytterligere minst én time, så det tar nok noen timer til før vi har fått gjort strekningen klar for togtrafikk igjen, sier Kirkhusmo.

Geolog har vært på stedet torsdag ettermiddag for å sikre området, slik at det ikke går nye ras mens mannskap jobber på stedet.

– Betyr det at nattogene mellom Oslo og Bergen kan gå som planlagt i kveld?

– Det er litt for tidlig å si. Vi håper det og vi har godt håp om at vi kan kjøre tog på Bergensbanen på hele strekningen i løpet av kvelden, sier Kirkhusmo.