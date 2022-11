Gjekk gale i nesten 100 fødslar

I fjor gjekk det gale i nesten 100 fødslar vestpå. Kvart femte tilfelle kunne vore unngått, ifølge ein rapport, skriv Bergens Tidende. Ei årsak går igjen, fødselshjelparane venta for lenge med å få barnet ut. Randi Mette Steen, som er seksjonsoverlege på fødeavdelinga ved Førde sentralsjukehus, er leiar Perinatalkomiteens arbeidsgruppe for Haukeland, Voss og Førde. Ho seier dei ser at fødekvinnene blir eldre, sjukare og tyngre.