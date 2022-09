Gir seks millionar kroner til kulturbygg

Hovudutval for kultur, idrett og inkludering har løyvt vel seks millionar kroner i tilskot til kulturbygg. Pengane vert fordelt på 13 kulturbygg i Vestland fylke og går til vedlikehald og oppgraderingar. – Vi treng gode arenaer for at kunst- og kulturlivet i lokalsamfunna skal vekse og blomstre, skriv utvalsleiar Stian Davies.