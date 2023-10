Gir seg som statssekretær

Jakob Bjelland (Sp) frå Stord, som har vore statssekretær i finansdepartementet frå januar i år, gir seg no i jobben. Det skriv Sunnhordland. Han seier til avisa at grunnen er omsynet til familien. Bjelland var tidlegare statssekretær i samferdsledepartementet. Han kallar jobben veldig spennande, men at det var utfordrande å jobba i Oslo. Bjelland har hatt permisjon frå jobben sin i Sunnhordland Kraftlag i to år.