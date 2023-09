Gir seg som Coop-direktør

Frå nyttår seier Geir Espe frå Jølster takk for seg som viseadministrerande direktør i Coop Nordvest. – Det er ei tid for alt. Etter ei totalvurdering har eg bestemt meg for å gje meg ved nyttår, seier Espe om stillinga han har hatt sidan fusjonen mellom Coop Vest og Orkla Møre i 2018. Selskapet har i dag over 2200 tilsette og over 140 butikkar frå Sogn til Trøndelag. Administrasjonen er fordelt på Orkanger, Ålesund og Førde.