Gir papirlause utvida tilbod

Fleirtalet i Vestland fylkesting har vedteke å gje papirlause flyktningar eit utvida tenestetilbod. Tilbodet gjeld mellom anna skuleplass for ungdom i vidaregåande skule og gratis busskort til helsehjelp. I vedtaket heiter det også at fylkeskommunen skal vere pådrivar for politikkforminga på feltet. – Vår intensjon er at dette blir løfta til Stortinget, slik at vi kan endre nasjonal politikk på området, seier fylkesvaraordførar Natalia Golis (MDG).