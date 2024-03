Gir opp biogass-satsing i Etne

Selskapet Renevo, som tidlegare har hatt planar om biogassfabrikk i Etne, gir opp planane i kommunen, skriv avisa Grannar. Tomta på Tongane, der fabrikken var tenkt etablert, skal no seljast. Selskapet Renevo Etne As vert også avvikla, skriv avisa vidare. Enova har støtte biogassprosjektet i Etne med 60 millionar kroner. Selskapet Renevo har no kjøpt aksjemajoriteten i Biovind AS i Vindafjord.