Gir opp å finne kvinne i live – søker etter antatt omkomen i Nordfjord

Siste: Like over klokka 19 varslar politiet at dei søker etter ein antatt omkomen person. Pårørande er varsla.

Det vart oppfatta som at personen hadde behov for hjelp, ifølgje politiet.

– Klokka 13.18 fekk vi melding frå ein forbipasserande som såg at ein person kledde av seg og sumde utover Eidsfjorden. Meldar mister etter kvart observasjon av personen, seier operasjonsleiar Jørgen Ommedal i politiet.

Dette var ved badestranda i Sagaparken i sentrum på Nordfjordeid. Det var ei rekkje augevitne til hendinga.

Raudekrossen, eit sivilt fartøy med ROV som kan søkje under vatn, eit redningshelikopter frå Florø, overflatesvømmarar og dykkarar frå brannvesenet i Måløy deltok i mange timar i leiteaksjonen. Også redningsskøyta Simrad Buholmen bistår.

Redningshelikopteret har i ettermiddag returnert til basen i Florø.

– Vi har ikkje gjort nokon observasjon så langt, men handterer det som ein redningsoperasjon, seier Ommedal.

Like over klokka 19 varslar politiet at søket går over i ein annan fase.

– Oppdraget går no over i ein ny fase – søk etter antatt omkomen - då det ikkje lenger er håp om å finna vedkomande som la på svøm i live. Pårørende er varsla, melder Vest politidistrikt.

LEITAR: Det blir no leita etter ein person i Eidsfjorden ved Nordfjordeid. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Innstiller ferjesamband

Ferjesambandet Stårheim-Isane var innstilt i ettermiddag fordi den tok del i redningsaksjonen, ferja var tilbake i normal drift klokka 16:00, melder Fjord1.

Innsatsleiar frå politiet på staden, Kurt Hammerø, opplyser til NRK at personen vart sett gåande ut i vatnet ved badestranda Sagaparken klokka 13.15.

Dei har ei meining om kven personen er, sjølv om ingen har meldt nokon sakna.

Operasjonsleiar Ommedal vil ikkje stadfeste dette før dei er heilt sikre på identiteten til personen.

– I beste fall kan det vere at personen har komme seg på land utan at vi har fått det med oss, seier han.

– Det meldar reagerer på er at vedkomande svømmar utover og ikkje innover. Så kan det jo skuldast mange ting, sjølvsagt.

SØK: Helikopter er på plass for å hjelpe til i søket. Foto: PORTOFNORDFJORDEID.NO