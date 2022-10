Gir ikkje opp kvalikhåpet

Sogndal-trenar Tore André Flo har framleis tru på at dei skal klare kvalifiseringsplass til Eliteserien. I går vart det 0-0 borte mot Kongsvinger. I dei neste to kampane ventar botnlaga Stjørdals-Blink og Grorud. – Det er ikkje lette kampar, men gir alt for tre poeng og melde oss på i kampen om kvaliken, seier Flo.