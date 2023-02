– Det hender eg prøver stikke til dei litt mat mens dei er her, seier Aina Andreassen.

Ho er sjukepleiar ved Helsesenteret for papirlause i Bergen som blir eigd av Kirkens Bymisjon og Raudekrossen.

Årleg kjem 100-150 personar utan lovleg opphald i Noreg hit for å få hjelp av frivillige legar, sjukepleiarar og psykologar.

Aina Andreassen er sjukepleiar ved helsesenteret for papirlause i Bergen.

Enkelte pasientar som har eit stykke å reise, kan slite med å berre få betalt bussbilletten, og kan komme svoltne fram.

Andreassen fortel om kronerulling på asylmottak for å få råd til bussbillett til ein mannleg pasient.

– Idet vi kjem inn på venterommet, ser han på hylla med litt mat ved kjøleskapet, strekker armane sine mot det og seier «åh, eg har ikkje ete på tre dagar». Då brukar vi litt tid på å ete før vi begynner med informasjonsdelen, seier sjukepleiaren.

Ho kjem med eit hjartesukk:

– Det er juridiske grenser for kva ein har rett på, men eg føler mange gangar vi har eit moralsk ansvar, ikkje berre eit juridisk ansvar.

Personar utan lovleg opphald i Noreg Ekspandér faktaboks Personar i Norge utan opphaldsløyve blir kalla for papirlause av blant anna Kirkens Bymisjon. Utlendingsdirektoratet kallar det for irregulære migrantar. Det er to grupper «papirlause»: Dei som har søkt asyl og fått avslag og utreiseplikt, og dei som aldri oppsøker styresmaktene. Det er vanskeleg å slå fast kor mange som bur ulovleg i Noreg. Norsk organisasjon for asylsøkjarar (NOAS) estimerer at det i dag er snakk om totalt mellom 500-1000 personar som ikkje har lovleg opphald i Norge, og som har vore her minst fem år. Ifølgje Utlendingsdirektoratet (UDI) var det per 23. januar i år 454 personar som hadde avslag på asylsøknaden som budde på asylmottak. Av dei er 393 vaksne, og 61 barn i familie. Dei siste tre åra har dessutan 479 personar med utreiseplikt forlate mottak utan å oppgi ny adresse. 225 av dei har i dag ukjent opphaldsstad. UDI antar at få av dei oppheld seg i Norge. Politiets utlendingseinings oversikt viser at det i fjor var 1800 personar med ulovleg opphald i Norge. 1650 av disse hadde fått endeleg avslag på søknaden om asyl. Politiet antok at mange av dei hadde forlate landet på eiga hand. I 2008 estimerte Statistisk sentralbyrå at det var rundt 18.000 «papirlause» totalt sett i Norge.

– Bør få forsørgje seg sjølve

Nyleg fortalde NRK om iranske «Anna» som har greidd å utdanne seg til sjukepleiar i skjul, men ikkje får lov til å jobbe fordi staten ikkje meiner ho treng vern i Noreg. Likevel blir ho i Noreg fordi ho fryktar for liv og helse om ho drar tilbake til heimlandet.

Slike som ho bør få høve til å bidra i samfunnet, meiner tiltaksleiar Katrine Meisfjord ved helsesenteret.

– Dei som er her frå fem år og oppover bør få forsørgje seg sjølve så dei kan ha eit verdig liv, seier Meisfjord.

Katrine Meisfjord er tiltaksleiar ved helsesenteret for papirlause. Her på legekontoret deira.

Tiltaksleiaren peikar på at mangelen på inntekt kan føre til helseproblema papirlause kjem til helsesenteret med.

– Dei har det ikkje godt. Dei lever i fattigdom, har ein veldig pressa bustadsituasjon, er avhengig av andre menneske og er sårbare for utnytting, seier Meisfjord.

– Kvifor blir dei framleis i ulovleg Noreg då?

– Fordi dei har veldig få alternativ. Dette er kanskje det beste av fleire vonde.

Ho viser til den fortvilte situasjonen til personar som «Anna».

– Kva alternativ har ho eigentleg? Ho kan reise tilbake til valdelege familieforhold og styresmakter som ikkje står opp for menneskerettane hennar, seier Meisfjord.

– Kva treng denne gruppa?

– Å bli følgd opp av det offentlege helsevesenet. Dei treng også aktivitet, for dei blir sjuke av å ikkje ha noko å gjere. Så treng dei betre råd. Dei har ikkje pengar til medisin, helsehjelp eller bussbillett.

Usemje blant politikarane

Stortinget behandlar no eit forslag frå seks parti om lengeverande asylsøkarar og statslause.

SV, Raudt, MDG, KrF, Venstre og Pasientfokus vil mellom anna:

gi høve for amnesti for dei som har budd her meir enn fem år.

gi dei som får opphaldsløyve like rettar som norske borgarar.

gi dei som ikkje får opphald tilgang på helse-, tannhelse- og psykisk helsehjelp, arbeidsløyve, studierett og kollektivtransport.

Førebels er dei større stortingspartia skeptiske til å gi papirlause nokon fleire rettar. Dei stemte ned to forslag om dette i fjor.

Erlend Wiborg i Frp seier at historia til «Anna» er sterk, men peikar på at ho fleire gongar har fått avslag på asylsøknaden, også i rettssystemet.

Erlend Wiborg er innvandringstalsperson for Frp. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det er gale om personar som oppheld seg illegalt blir påskjøna. Det er mykje betre at plassen går til ein som har eit reelt behov for beskyttelse, seier Wiborg.

Regjeringspartia Ap og Sp seier til NRK at dei er uroa for at fleire rettar til papirlause kan undergrave både asylinstituttet og ein regulert innvandring til Noreg.

Høgre er inne på det same, og er mest oppteken av å få ein raskare handsaming av asylsaker så folk som får avslag raskare kan dra ut av landet.

– Problemet oppstår gjerne når personar har opphalde seg lenge i Noreg medan ein ventar på asylsøknadsbehandling, seier Mari Holm Lønseth (H).

Lokal asylpolitikk i protest

Samstundes ulmar det i trass på grasrota, også blant dei største partia:

I Vestland var både Ap, Sp og Høgre med då eit nesten samstemt fylkesting i haust bestilte ein tverrfagleg rapport om korleis dei kan hjelpe dei papirlause på regionalt nivå. Berre Frp stemte mot. Rapporten er venta i vår, men fylkestinget har allereie gått inn for gratis tannhelsetenester. Agder fylkesting ventar på kva Vestland vil sette i gong med, ifølge svaret fylkesordføraren frå Høgre kom med på ein interpellasjon frå Venstre i desember. Liknande vedtak vart gjort også i Viken og Trøndelag fylkesting i haust. Dessutan har Trøndelag Ap foreslått for Aps landsmøte til våren å gi papirlause fleire rettar, ifølgje Klassekampen. Fleire bykommunar ser no til Trondheim kommune som sidan 2011 har tilbode gratis legetenester til papirlause, ifølgje avisa.

Katrine Meisfjord ved Helsesenteret for papirlause i Bergen. Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

– Vi meiner at vi må oppfylle grunnleggande menneskerettar her i landet til alle som oppheld seg her, seier Meisfjord ved helsesenteret i Bergen.

Dei er blant dei som gir innspel til rapporten Vestland fylkesting ventar på. Dei er også i kontakt med Bergen kommune om offentleg finansiering av helsetenester for papirlause.

– Vi må sette oss ned saman på tvers av politiske parti, ideelle organisasjonar og organisasjonane til dei papirlause sjølve, og sjå om vi kan finne løysningar på at dei får eit verdigare liv, seier Meisfjord.