Gir gåve til kronprinsen – gratis bading og kino

I heile juli vert det gratis bading og kino i kulturhuset på Stord, skriv Stord24 og Sunnhordland.

Det heile er ei gåve til innbyggjarane i samband med kronprinsen sin 50-årsdag. Han ynskte seg ikkje gåver, men noko som kom folk til gode.

– Eg har gått og grubla på det sidan eg fekk denne invitasjonen, og tenkte at det hadde vore kjekt å gjera noko for innbyggjarane på Stord. Me kom fram til at gåva me skulle gje er gratis bading og gratis kino i heile juli, seier Epland til Sunnhordland.