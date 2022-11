Gir 7,3 milliardar i koronamidlar

Kommunane brukte mykje pengar då koronaviruset slo til i starten av 2022. Kravet har vore at regjeringa tek rekninga. No legg regjeringa 7,3 milliardar på bordet til norske kommunar. 6,9 milliardar kroner går til kommunane medan fylka får 0,4 millionar. For kommunane blir 4,9 milliardar fordelt med ein lik sum pr. innbyggjar. 2 milliardar blir fordelt som skjønnsmidlar.