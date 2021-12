Giedre (35) kan bli permittert for fjerde gong

Giedre Cepukeniene er resepsjonssjef på Gloppen hotell og har vore permittert tre gongar. No kan ho snart få sitt fjerde permitteringsvarsel.

– For meg handlar dette om å overleve, sa ho til avisa Firda

Ho er åleineforsørgar for to born og håper at regjeringa skal få på plass ei lønnsstøtteordning slik at ho kan få økonomien i kvardagen til å gå opp.

– Som åleinemor er det litt ekstra skummelt, seier resepsjonssjefen.

Dersom ho blir permittert vil ho måtte snu på kvar ei krone.

PÅ JOBB: Der resepsjonssjefen helst vil vere. Foto: Benedikte Grov / NRK

Ei mørk juletid

Måndag kveld la regjeringa fram retningslinene for dei komande fire vekene.

Men den lova lønnsstøtteordninga der staten sikrar løna til arbeidstakarar som står i fare for å bli permittert, let vente på seg.

– Mange er gråare i andletet no enn dei var i mars 2020, seier administrerande direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

At ordninga enno ikkje er på plass har vore under krass kritikk frå bransjeorganisasjonane NHO og Virke.

Nyleg hadde NHO ei medlemsundersøking der det kom fram at 77 prosent av dei spurte i reiselivsnæringa trudde på ei forverring av marknadssituasjonen.

– Juletida kjem til å bli mørk for veldig mange, seier Anniken Hauglie, viseadministrerande direktør i NHO.

Ho trur at tala er enno høgre i etterkant av dei nye tiltaka frå regjeringa.

– Det er viktig for oss at dei støtteordningane som no kjem er så gode at dei sikrar levedyktige bedrifter landet rundt gjennom krisa slik at vi beheld arbeidsplassane, seier Hauglie.

Håper på avklaring

Terese Kirkhorn er hotellsjef på Gloppen hotell og håper at lønnsstøtteordninga snart kan vere avklara. I tre rundar har ho delt ut permisjonsvarslar og ho gruar seg til den fjerde.

Den første runda var kanskje mest spesiell.

– Då var eg den einaste som sat att som ikkje var permittert.

Dei har forsøkt å bruke tida på å pusse opp deler av hotellet slik at dei tilsette har noko å henge fingrane i når gjestane manglar.

DUK OG DEKKA BORD: Hotellsjefen og resepsjonssjefen dekker på bordet. Men gjestane forsvinn med nye tiltak frå regjeringa. Foto: Benedikte Grov / NRK

Fleire delar uroa

Ved Holmen Fjordhotell står hotelldirektør Arve Giske i eit tomt hotell. Dei nye koronarestriksjonane merkar han og dei drygt 80 tilsette godt.

– Dei er framleis på jobb, men gjestene fell ut fortare enn vi greier registrere det nesten, seier han.

Nedturen kom når det såg som lysast ut for hotellet.

– Vi er ikkje omfatta av ein reduksjon som følge av marknadssvikt, men som følge av politiske vedtak. Då hadde vi ønskt at vi kunne få lov å ta vare på dei tilsette.

Han fortel at tiltaka som regjeringa legg fram ikkje treff dei.

– Eg meiner det blir gjort ein stor feil no ved at desse blir sende ut som Nav-klientar i staden for at ein har ei kraftig lønnsstøtteordning.