Geologer til Hardanger onsdag

Tåke gjør at det fortsatt ikke har vært mulig for geolog å undersøke området hvor det gikk ras på riksvei 13 i Hardanger mandag.

– Planen er at to geologer drar opp i helikopter i morgen. Det ligger steiner på to punkter i gjelet, og det kan bli aktuelt å vurdere sprenging for å få dem ned, sier byggeleder i Statens Vegvesen, Rolf Anders Svensson.

Dersom det blir sprenging, regner Svensson med at det kan skje veldig kjapt, kanskje allerede samme dag.

– I så fall kan vi forhåpentligvis åpne veien ganske raskt, med mindre veibanen skulle bli skadet av massene kommer ned, sier byggelederen.