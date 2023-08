Gaute Vetti lånt ut til Stabæk

24-åringen frå Nesttun i Bergen går på lån frå Bodø/Glimt til Stabæk ut sesongen. Det stadfestar Stabæk på sine nettsider.

Sportssjef i Stabæk, Torgeir Bjarmann, seier at dei såg på moglegheitene for å få opsjon på kjøp, men at dette blei umogleg.

Vetti kom til Glimt frå Sarpsborg 08 i januar 2022. Sesongen 2023 har han vore mykje utilgjengeleg for eliteserieklubben, og førre kamp var i 4-1-sigeren mot nettopp Sarpsborg 08 i august 2022.

Han har også fleire kampar for Nest-Sotra og for Brann 2 og 3.