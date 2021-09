Gasstanken i Bergen sikra - ikkje lenger eksplosjonsfare

Det var like etter klokka 17.30 at mannskapa på staden melde at dei hadde kontroll på situasjonen.

Dei vil halde fram med avfakling av tanken utover kvelden og natta.

– Den siste oppdateringa vi har fått er at dei har delvis oppheva evakueringa. Detv seier Ole Jakob Hartvigsen, vaktkommandør i 110 Vest.

Trafikken går no over Bryggen. For bebyggelsen langs vegen er evakueringa oppheva, men delar av Zachariasbryggen er framleis evakuert.

– Vi har ein tankbil som er på veg frå Haugesund. Vi vil får overført gassen frå tanken til denne tankbilen, om det lar seg gjere, seier Hartvigsen.

Slått alarm i 17-tida

Det var klokka 17.15 lekkasjen det vart slått alarm.

Politiet etablerte ein tryggingssone på staden. Dei ville ikkje at folk skulle bevege seg på Torget, Bryggen, Torgallmenningen eller i Strandgaten.

– Alle bygg som ligg på Torget, på motsett side av vegen frå Zachariasbryggen er tømt for folk. Alle restaurantane der er tømte for folk, sa vaktkommandør i 110 Vest, Ole Jakob Hartvigsen til NRK like etter.

Dei evakurerte folk i ein 300 meters radius frå staden. Folk som bur i husa vart ikkje evakuert, men måtte halde seg vekke frå vindauga.

SENTRUM ER STENGT AV: Delar av Bergen sentrum rundt Zachariasbryggen er stengt av som følgje av eksplosjonsfaren. Du trenger javascript for å se video. SENTRUM ER STENGT AV: Delar av Bergen sentrum rundt Zachariasbryggen er stengt av som følgje av eksplosjonsfaren.

Liten lekkasje fysrt

Det var i halv firetida sundag naudetatane fyrst meldte om at dei hadde rykka ut til Zachariasbryggen i Bergen, for å avfakla ein propantank som hadde losna frå sjøbotnen og låg i klem.

Avfakling er å brenna av gass, skriv snl.no. Brannvesenet er avhengige av at sjøen fjørar meir for å koma skikkeleg til tanken, før dei kan sikra tanken og losna trykket.

– No held dei på å fjerna det over tanken for å koma betre til, seier vaktkommandøren.

VARSLAR INNBYGGARANE: Bergen kommune har sendt ut sms til innbyggarane om at det er eksplosjonsfare i sentrum.

Brannvesenet gjer kontinuerlege målingar.

– Det me er redde er at når denne tanken eventuelt kjem i rørsle, anten av tidvatn eller når dei må byrja å jobba med tanken, at det blir lekkasjar av propan. Dette er ein svært brennbar gass, seier Hartvigsen.

SPERRA: Politiet har sperra vegen ved Bryggesporen/Kjøttbasaren. Foto: Christine Kongsvik / NRK

Buss og trafikk omdirigert

Også trafikken på fylkesveg 577 over Torget er stansa. Bilar og annan trafikk må i staden køyre via E39/E16, Fløyfjellstunnelen.

Trafikkselskapet Skyss melder om desse ruteendringane:

* Turar frå Åsane mot sentrum må køyre Gamle Bergen - Fløyfjellstunnelen - Olav Kyrres gate (16E Nygaten). Haldeplassane Munkebotn - Ludebryggen - Sandvikstorget - Skutevikstorget - Bontelabo - Bradbenken og Torget blir ikkje betjent.

* Turar mot Åsane må køyre Festplassen - Fløyfjellstunnelen - Gamle Bergen. Haldeplassane Torget - Bryggen - Bontelabo - Skutevikstorget - Sandvikstorget og Ludebryggen blir ikkje betjent.

* Linje 10 og 18 betener ikkje haldeplassane mellom Torget og Mulen/Formanns veg.

Det er venta å bli ein god del forseinkingar på linjene utover kvelden. Råka linjer er 3, 4, 10, 12, 16E, 18, 19.