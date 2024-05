Går for utbygging av øy

Planutvalet i Kinn kommune går inn for å bygge ut industriområde og containerhamn på Måsholmen vest for Florø. Med sju mot to røyster gav utvalet grønt lys for utbygginga i dag. Utbygginga har skapt sterke reaksjonar lokalt, men store verksemder som Cargill og Global treng meir plass til vekst og arbeidsplassar. Kommunestyret behandlar saka 23. mai.