Gamsten til Åsane

Morten Gamst Pedersen er klar for Åsane. Gamsten skal signere en ett års kontrakt med klubben senere i dag etter å ha gått gjennom en medisinsk test, skriver BA. 40-åringen har tidligere spilt for klubber som Tromsø, Blackburn og Rosenborg. Han har 83 A-landskamper for Norge.