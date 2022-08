Gamle Strynefjellsvegen stengast torsdag

Vegtrafikksentralen melder at fylkesveg 258 Gamle Strynefjellsvegen stengast torsdag klokka 08:00. Årsaka til stenginga er at det er venta mykje nedbør. Vegen mellom Ospeli bru i Stryn og Grotli i Skjåk er også ein Nasjonal turistveg. Det ventast at vegen vil opne igjen klokka 16:00 torsdag, men dette avheng av vêret.