Til tross for at vaksineringen har startet i Norge, vil koronapandemien påvirke årets nyttårsfeiring.

Og rundt om i landet planlegges det for ganske ulike innganger til 2021.

I Oslo pleier titusenvis av mennesker normalt å samle seg på Rådhusplassen, men fyrverkeriet på nyttårsaften er for lengst avlyst i år. Også i Drammen kommune, hvor det har vært tradisjon for et storslagent sentrumsfyrverkeri, er arrangementet kansellert.

I andre store byer i Norge vil man imidlertid kunne se lysshow på nyttårsaften, men innbyggerne må regne med at nyttårsfeiringen ikke blir slik den pleier.

Det tradisjonelle fyrverkeriet samler som regel store folkemengder, men av hensyn til smittevern må man planlegge å se det fra andre steder enn normalt. Flere av byene har gjort endringer i nyttårsplanene.

Frykter flere fyrverkeri-uhell

Nødetatene i Oslo frykter at avlyste arrangement vil føre til flere uhell i forbindelse med fyrverkeri. For dem er nyttårsaften en travel høytid, og antall uhell har økt siden 2012.

– Når det ikke er noen store arrangement, vil flere sannsynligvis skyte opp raketter hjemme, tror Bjørn Nuland, operativ leder i ambulanseavdelingen OUS.

Oslo politidistrikt har samme bekymring. Der er det som regel fullt kjør fra nitiden på nyttårskvelden, til seks om morgenen.

Bjørn-Fredrik Falkenberg, innsatsleder i Oslo brann-og redning, har følgende oppfordring til festklare mennesker på nyttårsaften:

– Les bruksanvisningen godt, og rydd bort brennbare materialer rundt huset.

Falkenberg frykter mindre fester, men mer fyrverkeri. Brannvesenet i Oslo kommer derfor til å sirkulere rundt i byen med alle brannbiler på nyttårsaften

– Vi kommer til å være mer synlig i år, sier Falkenberg.

BEKYMRET: Nødetatene er bekymret for flere uhell og ulykker i år. Foto: Erik Johansen / NTB

– Vi kan ikke slå oss løs

Uansett hvor du befinner deg i landet, vil årets nyttårsaften i større eller mindre grad bli påvirket av koronapandemien.

SLIK KAN DU FEIRE: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, har råd for årets nyttårsfeiring. Foto: Helsedirektoratet

– Vi kan absolutt ikke slå oss løs siste dagen i 2020, sier divisjonsdirektør, Johan Torgersen, i Helsedirektoratet.

Under kommer han med fem råd for årets nyttårsfeiring, som gjelder uavhengig av hvor i landet du befinner deg.

Slik blir feiringen i de store byene:

Råd for nyttårsfeiringen

1. Begrense klemmingen til dem du bor med

– Nyttårsaften er vel den dagen i året hvor vi som nasjon klemmer hverandre mest i løpet av året. I år må vi begrense oss til de vi bor med til vanlig, sier Torgersen.

Han oppfordrer alle til å gi de nærmeste en ekstra lang klem når klokken slår tolv.

EKSTRA LANG KLEM: Gi dine nærmeste en ekstra lang klem ved midnatt, oppfordrer Helsedirektoratet. Foto: Scanpix

2. Ikke gå nyttårsbukk

Tradisjonelt så innebærer julebukk at en går rundt og ringer på hos folk og mottar gaver. Dette vil bidra til økt kontakthyppighet, og det ønsker man ikke i år.

– Det er ikke noe forbud mot nyttårsbukk, men om en gjør det så følg smittevernsrådene.

VENT TIL NESTE ÅR: Mange barn gleder seg til å gå nyttårsbukk og motta gaver, men man bør vurdere å vente med dette til neste år. Foto: Arne Stubhaug

3. Se fyrverkeriet med dem du er sammen med

Selv om smitterisikoen er mindre ute, er den likevel tilstede. Når du skal sende opp fyrverkeri, så hold deg til dem du er i selskap eller på fest med. Unngå å oppsøk de områdene hvor det tradisjonelt samles større folkemengder.

– Mange grendelag, boligsameier og foreninger har avlyst felles fyrverkeri. Det er fornuftig, sier Torgersen.

MINDRE GRUPPER: Se fyrverkeriet med mindre grupper for å unngå smittespredning. Foto: Jan Petter Haraldsen

4. Følg smittevernrådene

Vi må samles færre og holde avstand.

I løpet av julen og nyttår kan man ha to samlinger med maks ti gjester, i tillegg til husstanden. Man må også overholde de generelle smittevernsreglene om avstand, hygiene og være hjemme om en er syk, også i forbindelse med nyttårsfeiring.

Se her hvilke smittevernregler som gjelder akkurat nå.

ÉN METER: Også på nyttårsaften må det alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

5. Enkelte tradisjoner kan følges

Nyttårsfeiringen er full av tradisjoner, og i år bør vi følge dem som ikke fører til at mange møtes.

– Kongen skal som normalt tale ved midnatt, og lede oss inni et nytt år. Første nyttårsdag kan de som vil nyte Wienerfilharmonikerne, nyttårshopprennet eller gå en nyttårstur, sier Torgersen.

NYTTÅRSTALE: Kong Harald vil som normalt tale ved midnatt. Her i 2019. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Under er en oversikt over hvordan feiringen blir i de store byene i Norge.

Bergen

Det var lenge usikkert om kommunen skulle skyte opp fyrverkeri i år, men nedadgående smittetall og gode værforhold gjør at seansen går som normalt.

– Fyrverkeriet i Bergen går som planlagt, sier Synnøve Aas fra Bergen kommune.

Ifølge Aas må det skje noe helt spesielt for at kommunen skal avlyse fyrverkeriet i Vågen ved midnatt. Kommunen oppfordrer likevel folk til å overholde smittevernreglene, og se fyrverkeriet fra der de er.

– Det er flere steder i byen hvor det normalt samles store grupper mennesker, men vi håper at folk vil spre seg i år, sier Aas.

I FJOR: Slik så nyttårsaften i Bergen ut ved inngangen til 2020. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Kristiansand

Fellesfyrverkeriet i Kristiansand blir i år som alle andre år sendt opp fra toppen av Odderøya. Av hensyn til smittevernregler oppfordres innbyggere til å ikke samles i Tresse midt i sentrum av Kristiansand.

Tidligere år har flere tusen samlet seg i Tresse for å få med seg lysshowet, men kommuneoverlegen kommer i år med en sterk oppfordring til innbyggerne om å unngå dette. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

– Vi oppfordrer folk å se fyrverkeriet fra andre steder i byen, i små kohorter, sier arrangementskonsulent Lisan Gjendem i Kristiansand kommune.

Fyrverkeriet blir skutt opp ved midnatt.

Trondheim

Hvert år pleier Trondheim kommune å sende opp fyrverkeri klokken 19, slik at alle dem som legger seg før midnatt får mulighet til å delta på feiringen. Nå har smittesituasjonen ført til at årets familiearrangement blir avlyst.

Trondheim kommune skal tidlig onsdag i krisestab, for å avgjøre om fyrverkeriet ved midnatt skal gå som vanlig. Kommunen ber i så fall publikum om å ikke møte opp på Kristiansten festning, og området vil bli avsperret.

– Vi anmoder også folk til ikke å samles mange på samme sted for å se fyrverkeriet. Dugnaden gjelder også på nyttårsaften, sier kommunedirektør Morten Wolden.

INGEN FYRVERKERI FOR BARN: Barn som legger seg før midnatt får ikke se fellesfyrverkeri i år. Foto: Anders Ulvolden / NRK

Stavanger

Stavanger kommune avlyser fellesfyrverkeri i Vågen for å unngå at folk samler seg i sentrum. Likevel vil fyrverkeri skytes opp fra flere andre steder.

Kommunen understreker at folk ikke må samles rundt oppskytingsstedene, og at alle må holde avstand til de man ikke bor sammen med.

– I år må vi se på fellesfyrverkeriet fra vinduet, terrassen, hagen eller fortauet utenfor der vi feirer nyttårsaften. Med god avstand til de vi ikke bor sammen med, sier seksjonssjef i Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Bente Marie Johansen.

Oppskytingssteder i Stavanger er:

Madlatua

Kiwi-banen på Hundvåg

Varden

Byhaugen

Vålandstårnet

Jåttåvågen

Tromsø

Tromsø kommune har som normalt ingen nyttårsarrangement, men den frivillige organisasjonen Fjellfyrverkeriet vil skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften - slik som de har gjort siden 1940-tallet.

– Vi skyter fyrverkeriet fra toppen av Fjellheisen i Tromsø, så fyrverkeriet kan sees fra hele byen, sier Erlend Hallstensen, styremedlem i Fjellfyrverket.

Han sier at dette ikke er året for å stå oppå hverandre på Nansensplass eller ved Maritime skole, og håper folk kan finne nye steder å se fyrverkeriet fra. Det er også begrensninger på Fjellheisen grunnet smittevern.