Fyrte av to varselskot på Aker Solutions

Politiet fyrte av to varselskot under aksjonen på Aker Solutions i dag. Det seier operasjonsleiar Roger Litletun i Sør-Vest politidistrikt. Tidlegare var det meldt at det berre vart fyrt av éit.

Litletun seier dei først rykka ut etter meldingar om ein utagerande mann.

– Det var personar på staden som ringde til politiet og fortalde at ein mann laga bråk og var til sjenanse.