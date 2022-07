Fyllekjørte på elsparkesykkel

En 18 år gammel mann er dømt til betinget fengsel i 15 dager og 10.000 kroner i bot etter at han i juni i fjor kjørte elsparkesykkel i Sandviken i Bergen med nesten 0,5 i promille. Forholdet skjedde to dager etter at forbudet mot ruskjøring på elsparkesykkel trådte i kraft. 18-åringen mister også førerkortet i 15 måneder.