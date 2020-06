Fylket må spare penger: Kutter Eriks (22) skyss til jobben

I slutten av mai besluttet fylkesutvalget i Vestland at ordningen med transport for funksjonshemmede som har en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) skal avvikles innen 15. juli.

I hele Vestland blir rundt 130 brukere som er avhengige av skyss rammet av avviklingen. Cirka 65 prosent av brukerne tilhører Bergen kommune.

Ordningen skal avsluttes fordi det nye storfylket må spare 40 millioner kroner i budsjettet for 2020. Fylkeskommunen er heller ikke pålagt å gi denne gruppen et tilbud om skyss.

Må ta bussen

22 år gamle Erik Flage har Downs syndrom og fikk nylig tilbud om jobb hos bedriften «Spekter pluss» i Åsane. Jobben ligger en drøy halvtime unna farens hus i Mathopen, der han bor halvparten av tiden.

Faren Geir Flage reagerer sterkt på at fylket velger å kutte en ordning som gjør at mange risikerer å bli sittende hjemme i stedet for å få verdifull arbeidserfaring.

– Dette betyr at han må ta buss, og bytte busser for å komme seg på jobb. Han vil ha problemer med å orientere seg, og det vil bli veldig vanskelig for ham å gjennomføre i praksis, sier faren.

Ifølge rutetabellen tar reisen til jobb mellom en time og en time og 20 minutter, avhengig av hvilke busser som går.

SKUFFET: Geir Flage synes det er leit at Vestland fylkeskommune ikke vil opprettholde ordningen som gir sønnen skyss. Han får støtte av Tone Nese (t.v.) som også er forelder til en datter med transportbehov. Foto: Paul André Sommerfeldrt / NRK

Sparer 8 millioner

Ordningen har siden 90-tallet sørget for at funksjonshemmede og andre som ikke kan bruke det vanlige kollektivtilbudet, får tilrettelagt transport. For de fleste gjelder betyr dette å bli hentet av taxi eller minibuss.

I høst omtalte NRK saken da fylkesrådmannen la fram sitt kuttforslag. Nedleggelsen gir fylket en innsparing på drøyt 8 millioner kroner.

Før fylkessammenslåingen var det kun Hordaland og Oslo fylkeskommuner som fremdeles har en transportordning for funksjonshemmede. Dette var en medvirkende årsak til at fylket valgte å droppe ekstrakostnaden.

Ikke samme tilbud i Sogn og Fjordane

Håkon Rasmussen er fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtransport i Vestland fylkeskommune.

Han sier at avviklingen skjer som følge av at to fylker har blitt til ett. Sammenslåingen gjorde at det nye Vestland fylke enten måtte gå inn for å avslutte, eller videreføre ordningen.

– Vi forstår at dette er snakk om en sårbar gruppe. I prosessen så vi at vi det ikke er noen brukere i Sogn og Fjordane som har dette tilbudet. Å videreføre ordningen for hele Vestland ville gitt en vesentlig driftskostnad i mange år fremover, sier Rasmussen.

– Går ut over de svakeste

I vedtaket fra fylkesutvalget står det at brukere som har særlige utfordringer, som rullestolbrukere eller svaksynte, har fått en utvidet brukerkvote gjennom en statlig tilskuddsordning.

Fylkesrådmannen har videre anbefalt at tilskuddene ikke skal brukes til skyss for personer som ikke er definert som «tunge brukere».

Dermed står personer som Erik igjen med et tilbud som snart er borte for godt.

– Det blir feil å legge ned en ordning som har fungert veldig godt i Norges nest største by, Det er dårlig gjort at dette skal gå ut over de svakeste i samfunnet, sier Geir Flage.

FAR OG SØNN: Erik Flage bor delvis sammen med pappa Geir Flage på Mathopen i Bergen. Til jobben i Åsane er det en drøy halvtime å kjøre. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Vil kartlegge gruppen

Flere av foreldrene til de vel 100 brukerne som tilhører Bergen kommune, håper at kommunen skal finne en løsning når ordningen fra fylket opphører 15. juli.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier hun forstår at fylket må prioritere hardt, men at kommunen vil vurdere mulige løsninger.

– Jeg skal ikke legge skjul på at vi har et stramt kommunebudsjett. Men det er viktig for oss at denne gruppa skal ha en meningsfull hverdag. Derfor vil vi gjøre en kartlegging over hvor mange det gjelder, og hva det vil koste, sier Husa.