Fylket kan få pengar til drift av Valestrandfossen – Breistein

No kan ferjesambandet Valestrandfossen – Breistein drivast av fylket – med statlege midlar. Sambandet blir i dag drive privat av Osterøy Ferjeselskap, men i dag melder Kommunaldepartementet at det kan inkluderast i det som blir kalla utgiftsutjamninga. Det er ei rein omfordeling mellom fylkeskommunane som gjer at fylkeskommunar med store utgiftsbehov får ekstrainntekter.

Fylkeskommunal ferjedrift blir finansiert med frie midlar, og det er derfor opp til fylkeskommunen om dei vil prioritera midlar til nye ferjesamband.

Då Osterøybrua vart opna i 1997 vart ferjesambandet vidareført i privat regi. Bompengelånet på brua var ferdig nedbetalt i 2015.