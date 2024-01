Fylkesvei i Hardanger fremdeles stengt - ny vurdering torsdag

Fylkesvei 79 ved Kjepso, mellom Ålvik og Kvanndal, er fremdeles stengt, etter at det gikk to jord- og steinskred over veibanen mandag morgen.

Det er ett stort ras som har delt seg i to ras, og gått over veien og ned i fjorden. Det pågår fremdeles ryddearbeid på stedet.

Vegtrafikksentralen skriver på X at det vil tas en ny vurdering torsdag klokken 17.00.