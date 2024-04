Fylkesveg 570 i Masfjorden er open igjen

Det har vore eit trafikkuhell på fylkesveg 570 Fensfjordvegen, like sør for Steinekrysset i Masfjorden, aust for Sløvågen. Ein bil køyrde i grøfta og hamna på taket, og vegen var stengd som følge av ulykka. Det var ein person i bilen og vedkomande ringde sjølv til naudetatane.

– Førar er ute av bilen og uskadd, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i politiet.

Naudetatane rykker ikkje til staden.