Fylkesveg 55 over Sognefjellet er opna igjen

Fylkesveg 55 i Lom er opna igjen nordaust for Sognefjellet. Vegen har vore stengt etter steinraset som gjekk ved Røisheim i Bøverdalen denne veka. Det var 40 mils omkøyringsveg for dei som brukar denne vegen. Ei større steinblokk måtte sprengast for å kunne rydde og opne vegen.