Fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal stengd grunna brann i lastebil

Klokka 08.20 melder Vegtrafikksentralen at bilberging er på veg til staden og at brannen er sløkt.

På fylkesveg 53, litt sør for Tyinstølen, er vegen førebels stengd. Årsaka er brann i ein lastebil. Brannvesen er på staden.

– Det siste eg høyrde var at brannen no er sløkt og at mannskap på staden melder at dei begynner å få kontroll, seier innsatsleiar i Valdres brann og redning, Jan Arnstein Rustøe.

Ifølge Rustøe skal det ikkje vere kø på staden.

Det skal vere cirka 500 meter sør for Tyinstølen. Rundt klokka 07.45 var brannvesen på staden, og entreprenør melde om at vegen var stengd.

– Vi har ikkje fått meldingar frå trafikantar i området, men det er jo ein del som bruker vegen av dei som bur i Årdal, så det kan nok hende at det er litt kø på staden, seier trafikkoperatør Marianne Hove til NRK.