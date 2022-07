Fylkesveg 53 kan bli verande stengt i to veker

Onsdag blei det klart at det i samband med reinsking av fjellet kom ned store steinblokker på fylkesveg 53 like vest for Ljotelitunnelen i Årdal. Reinskinga skjedde i samband med at det tidlegare i veka gjekk ras i vegen. Geolog var på staden etter raset og det blei vedteke at fjellsida over vegen skulle ryddast. Geir Ove Engebø i Statens vegvesen melder at dei skal ha ned omtrent 100 kubikk til før arbeidet med reinsking er over.

– Det vil fort gå to veker til med stenging før det kan opnast igjen, men vi ser på moglegheita om å få opna ei køyrebane før det, seier han.

Ny vurdering om når vegen kan opnast skal takast måndag kl. 12:00.