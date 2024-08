Fylkespolitikar får tilbake INP-medlemskap

Bente Spissøy har fått tilbake medlemskapet i Industri- og næringspartiet (INP), etter å ha vore ekskludert sidan feruar. Vestland INP grunngav eksklusjonen med at Spissøy hadde brote vedtekter i partiet. Det skriv Bømlo-Nytt.

Til NRK no seier Spissøy at årsaka til eksklusjonen var at ho, mot viljen til resten av partigruppa, gav si støtte til den førre partieleiaren Owe Ingemann Waltherzøe.

– Eit etisk utval i partiet kom fram til at eg ikkje hadde brote vedtekter likevel, seier Spissøy.

No er ho nøgd med å vera tilbake for INP i kommunestyret i Bømlo og i fylkestinget i Vestland. Sidan februar har ho vore uavhengig representant.

– Eg er framleis litt lei meg for det som skjedde med Waltherzøe. Men eg har gått til val på eit program, og trur eg kan oppfylla løftene til veljarane betre ved å vera ein del av INP. Forholdet til resten av partigruppa er god, seier ho.