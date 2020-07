Fylkesmannen nektar «villcamping» i surfeparadis

Det var Aftenposten som først omtalte dette torsdag kveld.

Fylkesmannen i Vestland har dermed godteke ønsket om campingforbod utanom campingplassane i dei to svært populære strandbygdene.

Både politikarar i Stad kommune og næringsdrivande har over tid kravd at noko måtte gjerast med situasjonen i Hoddevik og Ervik.

Frykt for koronasmitte, forsøpling og avføring gjer at campingplasseigar og politikarar vil nekte folk å bruke allemannsretten i naturperlene.

Kommunen har lagt ut kart som syner kvar det no er forbode med det som blir kalla «villcamping».

– Overnatting i Hoddevik er forbode innanfor område attgjeve på kartet. Forbodet gjeld mellom anna bruk av alle typar telt, campingvogner og hengekøyer, skriv Stad kommune på heimesidene.

Dei same reglane gjeld no også for Ervik. Begge bygdene har dei siste åra hatt ein enorm vekst i reiselivet, ikkje minst på grunn av alle bølgesurfarane som kjem til Stadlandet heile året.

– Vi opplever at gjester som ikkje får plass hos oss vel å setje opp telt i utmarka. Det seier vi at vi ikkje ønsker, sa dagleg leiar for Hoddevik strandcamping til NRK i juni.