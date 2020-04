Fylkesmannen åpner tilsyn med sykehjem i Bergen etter åtte korona-dødsfall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag denne uken meldte kommunen om tre nye dødsfall ved det hardt rammede Metodisthjemmet i Bergen. Dermed er totalt åtte beboere døde som følge av påvist covid-19.

Ytterligere 12 av sykehjemmets beboere skal være smittet.

Flere av pasientene er flyttet til kommunens spesialavdeling for covid-19 i Fyllingsdalen for å avlaste sykehjemmet.

Bekymringsmelding fra overlege

Torsdag meldte BA at Fylkesmannen i Vestland har besluttet å åpne tilsyn med sykehjemmet for å finne ut om pasienter er blitt godt nok ivaretatt. Like etter beslutningen ble tatt, mottok fylkeslegen en bekymringsmelding om samme sted.

Bekymringsmeldingen kom ifølge Arianson fra fra en overlege ved et annet sykehjem i Bergen. Overlegen var bekymret over smitteverntiltakene og behandlingen av pasienter på Metodisthjemmet.

– Vi vil undersøke hvordan utbruddet ble oppdaget, forløpet av utbruddet, hvilke tiltak som ble satt i verk og hvordan de håndtererer smittverntiltakene nå. Saken har høy prioritet og vi har avtalt et møte med sykehjemmet, sier fylkeslege Helga Arianson til NRK.

VIL LÆRE: Fylkeslegen i Vestland, Helga Arianson, sier fylkeskommunen ønsker å lære av håndteringen for å være bedre rustet til neste utbrudd. Foto: Ina Romslo Rønning / NRK

– Ikke aktuelt med flere tilsyn

Hun understreker at fylkeslegen ønsker å lære av det som har skjedd på Metodisthjemmet med tanke på håndteringen av fremtidige utbrudd på andre sykehjem.

– Vår rolle er å være tidlig ute og bistå om det er nødvendig. Hvis det er rom for forbedringer, ønsker vi å bidra til det, sier Arianson.

Totalt har det vært korona-utbrudd på fire sykehjem i Bergen. Ifølge Arianson er det per nå ikke aktuelt å åpne tilsyn mot noen av de andre tre.

Pårørende: – Godt inntrykk

Einar Wiig er pårørenderepresentant og sitter i styret til Stiftelsen Metodisthjemmet. Han har selv en mor som er smittet av korona og som ble flyttet til covid 19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Ifølge Wiig skal hun ha milde symptomer.



– Jeg har et meget godt inntrykk av sykehjemmet og har besøkt min mor jevnlig. Mitt inntrykk er at de har godt renhold og at beboerne blir godt ivaretatt. Vi har ikke hatt tilgang på sykehjemmet på flere uker, og derfor er det vanskelig å si noe om det som har skjedd nå, sier Wiig.

Vil ikke kommentere

Verken styrer Karianne F. Magnussen eller styreleder Atle Halvorsen ved Metodisthjemmet ønsker å kommentere tilsynet på det nåværende tidspunkt.

– Vi har avtalt møte i morgen med tilsynsmyndigheten, og vi satser på en god pressebrief etter det, sier Halvorsen til NRK.