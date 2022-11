Fylkeslegen gransker Kvinneklinikken

Fylkeslegen i Vestland åpner et nytt tilsyn med Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus, skriver Bergens Tidende. Fylkeslegen vil se på om ledelsen har fått på plass de rutiner og prosedyrer som kreves for å sikre forsvarlig praksis ved poliklinikken og fødeavdelingen. – Det har vært flere klagesaker med alvorlig utfall, og vi ser at de samme feilene går igjen. Derfor gjør vi et overordnet tilsyn, sier fylkeslege Sjur Lehmann til avisen.