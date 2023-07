Fylkeskommunen må betale erstatning

Vestland fylkeskommune må betale Hs Bygg 800.000 kroner i erstatning. Entreprenøren meinte dåverande Sogn og Fjordane fylkeskommune braut regelverket då ein annan entreprenør fekk oppdraget med å bygge ny vidaregåande skule og vitensenter på Kaupanger. Hs Bygg kravde fylkeskommunen for 15,5 millionar kroner for tapte inntekter, men tingretten var berre samd i at dei skulle få dekt kostnadane ved å delta i konkurransen.