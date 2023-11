Møre og Romsdal:

Auka takstsone på ferjer og generelt lågare investeringsnivå.

På bakgrunn av den svært utfordrande økonomiske situasjonen fylkeskommunen står i, er det i denne økonomiplanen foreslått innføring av ein takstauke på éi sone på alle ferjesamband, samt redusert rabattsats på nullutsleppskøyretøy frå 1.1.2024.

Dette er venta å gje ei inntektsauke på om lag 50 mill. kroner i 2024. I tillegg er investeringsnivået i fireårsperioden redusert med 700 mill. kroner.

Saka skal behandlast politisk midt i desember.

Finnmark (blir eige fylke igjen 1. januar 2024):

Fylkesdirektøren foreslår å så snart som mogleg og seinast i 1.halvår i 2024 legga fram ei sak kor tidlegare vedtekne innsparingar på kollektivtilbodet blir planlagde effektuert: Effektivisering av kontraktar, tettare oppfølging, og takstaukar.

Fylkestinget behandlar saka 5. - 7. dessember.

Rogaland:

Fylkesdirektøren foreslår å kutta 18,6 millionar kroner på hurtigbåtruter og 7,6 millionar kroner på bussruter for kollektivselskapet Kolumbus. I tillegg legg kollektivselskapet Kolumbus sjølv opp til ytterlegare kutt i rutetilbodet (buss/hurtigbåt) for 14,3 millionar.

Forslaget blir behandla politisk 13. - 14. desember.

Buskerud (blir eige fylke igjen 1. januar 2024):

I 2024 er det behov for å finna inndekking for auka prisvekst og kostnader til nullutslepp på 45 millionar kroner. Dette må gjerast med reduksjon i rutetilbodet, fortrinnsvis med reduserte sommarruter, helgetrafikk, ruter i distrikta og rutetilbod utanfor rushtrafikk. Det vil også sjåast på strukturendringar i tilbodet. Det vil bli gjort endring av takstar, under dette vil ungdomsbilletten bli endra til halv pris av periode-billett.



Dette vil truleg medføra at biltransport erstattar kollektivtransport og med det reduserer moglegheita til å nå nullvekstmålet i byområda. Endringa vil også kunne føra til større sosiale ulikskapar for dei gruppene som ikkje har tilgang til bil i dei tilfella kollektivtilbodet fell bort.



Prosessen rundt nedtrekket vil halda fram i første halvår og gjennomførast frå og med sommarsesongen og ut året.

Budsjettet blir behandla av fylkestinget i Buskerud 13. - 14. desember.

Trøndelag:

Utfordringar er høg kostnadsauke, særleg for diesel og kapital (renter), låg inntektsutvikling (auke i talet på reiser, men folk reiser kortare og billigare), teknologiskifte (store investeringar, uavklart finansiering frå staten) og at store anbod framfor oss vil krevja inngåande kunnskap og planlegging.



Innsparingar: Redusera administrative kostnader, og drift og vedlikehald på samferdselsbygg, rutekutt innanfor AtB's verksemdområde, ekstra takstauke (kpi+1,5%). Det må planleggjast ytterlegare og meir omfattande innsparingar i rutedrifta frå og med 2025.



Når kollektivdrifta for 2024 no blir planlagd, vil det ikkje vera mogleg å planleggja vidare drift med bruk av oppsparte reservar i større omfang. Vi står derfor overfor ein situasjon der det anten må tilførast nye midlar til samferdselsområdet eller at aktivitetsnivå og tenestetilbod må reduserast.

Fylkesdirektøren foreslår i budsjettforslaget sitt at samferdselsområdet får ein netto auke av ramma på 172,5 millionar kroner i 2024. Dette vil likevel ikkje vere nok til å halda oppe det aktivitets- og tenestenivået som er i 2023.

Budsjettforslaget frå fylkesdirektøren inneber derfor at det også blir sett i verk innsparingstiltak som reduserer det samla kostnadsnivået med 35,1 millionar kroner. Dette siste vil også innebere kutt i rutetenester i regiontrafikken. Behovet for ytterlegare innsparingstiltak vil auke utover i økonomiplanperioden.

Saka blir behandla i fylkestinget 6. - 7. desember.

Troms (blir eige fylke igjen 1. januar 2024):

I forslaget til budsjett for 2024 er det lagt inn auke i takstar for kollektivtransport. Det skal gi ei innsparing på 31 millionar kroner.

Innlandet:

Det er ingen planar om kutt i rutetilbodet slik budsjettforslaget er lagt fram til politisk behandling.

Agder:

Legg ikkje opp til kutt i 2024.

Nordland:

Fylkesråd for finans og organisasjon, Anette Amalie Åbodsvik Bang, skriv:



I Nordland er det ikkje forslag til nedlegging av nokon ferje- eller hurtigbåtstrekningar dei komande åra. Det er tvert imot satsa på lågare billettprisar på både hurtigbåt og buss. Det er også lagt inn ei ekstra hurtigbåtrute i forslaget til budsjett.

I Nordland er det rekna på at driftskostnadane for fylkeskommunen totalt sett skal opp med over 200 millionar kroner i 2024 (etter korreksjon for løns- og prisvekst).

Nordland fylkeskommune har solid økonomi, men den enorme kostnadsveksten spesielt på veg, båt og buss utgjer ei stor utfordring, også for oss.

Vestfold (blir eige fylke igjen frå 1. januar 2024):

Det er førebels ikkje planar om kutt i kollektivtilbodet i Vestfold.

Oslo

Frå budsjettforslaget:

«Så langt i 2023 har passasjertallene økt betydelig sammenliknet med 2022. Utviklingen viser at byrådets strategi med å opprettholde kollektivtilbudet til tross for inntektsbortfall og økte kostnader har vært nødvendig. Kollektivsektoren står imidlertid overfor betydelige finansielle utfordringer i økonomiplanperioden som følge av endring i innbyggernes reisevaner etter pandemien og tilhørende reduksjon i billettinntekter. Samtidig er kostnadsveksten i kollektivsektoren høy, noe som særlig gjelder drift av trikk og T-bane som krever et høyt strømforbruk. Byrådet prioriterer økt tilskudd til kjøp av transporttjenester i hele økonomiplanperioden.»

Akershus (blir eige fylke igjen frå 1. januar 2024):

Frå budsjettforslaget:

«Akershus fylkeskommune skal legge til rette for at flere innbyggere i Akershus velger kollektivtransport i stedet for bil i hverdagen. Vi vet at et godt og tilgjengelig tilbud er viktig for at kollektivreise skal være et mulig alternativ til å bruke bilen. Derfor gjør vi i dette budsjettet grep for å opprettholde dagens kollektivtilbud. »

Budsjettet skal behandlast av fylkestinget 14. desember.