Fylkeskommuna har fått medhald i protest mot ny opplæringslov

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august i år. Eit punkt i lova sa at fylka kan vedta kva skriftspråk dei vidaregåande skulane skal ha som hovudmål. Det ville betydd at alle skular i eit fylke eller ein kommune måtte velje mellom bokmål og nynorsk.

Fleire lærarar og politikarar reagerte sterkt på forslaget tidlegare i år.

Vestland fylkeskommune meinte at dette var i strid med språklova § 1 om at offentlege organ skal bruke, utvikle og styrkje bokmål og nynorsk. Tysdag melder Vestland fylkeskommune at dei har fått medhald frå Kunnskapsdepartementet.