Fv. 79 mellom Øystese og Fykse stengt

Fylkesvei 79 mellom Øystese og Fykse er stengt på grunn av et fastkjørt vogntog. Omkjøring for personbiler er via fylkesvei 5122 Porsmyrvegen, melder Vegtrafikksentralen. Det re ingen omkjøring for større kjøretøy. Tungbilberger er på vei.