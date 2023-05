Fv. 55 stengd grunna ras

Fylkesveg 55 i Sogn er stengd like vest for Skjolden etter at ei elv flauma over. Elva har laga nye vegar mot fylkesvegen. Ingen skal vere tekne av vassmengdene, skriv Vest politidistrikt. Politiet er på veg til staden. Augevitne Tage Skjaak Moen fortel at dei vakna til ei buldring. Då han kom fram til staden blei han møtt av vatn, trestokkar og steinar.